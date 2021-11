Zukunft in Mettmann : Glasfaserausbau braucht noch 500 Mitmacher

Mettmann In Metzkausen und Obschwarzbach wurden bislang rund 600 Verträge unterschrieben. Das entspricht einer Quote von etwa 19 Prozent. Bis zum 13. Dezember müssen 33 Prozent erreicht sein.

Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit? Da will Obschwarzbach dabei sein. Dort haben sich bereits mehr als die Mindestzahl der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Metzkausen zögert noch ein wenig. Das Problem: Beide Stadtteile von Mettmann müssen gemeinsam die Quote von mindestens 33 Prozent erreichen. Deshalb haben der Vorsitzende des Bürgervereins Metzkausen, Gregor Neumann, Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und Serpil Durmaz, Projektleiterin der Deutschen Glasfaser, am Donnerstag nochmals an alle Anwohner appelliert, jetzt mitzumachen und einen Einstiegsvertrag für zwei Jahre abzuschließen.