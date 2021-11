Wirtschaft in Mettmann : Kosmetikstudio schließt Ladenlücke in der Oberstadt

Kosmetikstudio schließt Ladenlücke in der Oberstadt

Wirtschaft in Mettmann

Mettmann Die städtische Wirtschaftsförderung meldet den dritten Erfolg in Reihe: In der Oberstadt füllt ein Kosmetikstudio einen bislang leerstehenden Laden.

Am vergangenen Samstag ist das Kosmetik Studio „Katjas Cosmetics & Nails“ am Tannisberg in der Oberstadt eröffnet worden. Mit dem Studio ist das inzwischen dritte leerstehende Ladenlokal mit Hilfe des städtischen Förderprogramms „Mettmann handelt“, das im Rahmen des Sofortprogramms des Landes NRW gefördert wird, von einem Mieter bezogen worden.