Handel in Mettmann : Light Night Shopping: Den Likör gibt’s vor der Ladentür

Late Night Shopping, Freiheitstraße Mettmann Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Händlerin Cora Fuchs erlebt es so: In Corona-Zeiten entdeckten viele Menschen den Charme der Mettmanner City. Denn ohne Gedränge lässt sich hier so manches Schnäppchen entdecken. Am Freitag (19.11.) ist Late Night Shopping bis 21 Uhr.

Die Seele baumeln und die Beine bummeln lassen: Das fünfte Late Night Shopping in der Innenstadt von Mettmann wendet sich an Berufstätige und alle, die ohne Zeitdruck und Gedränge in Inhaber-geführten Geschäften stöbern wollen. Am heutigen Freitagabend haben knapp ein Dutzend Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. „Und alle teilnehmenden Geschäftsleute planen etwas Besonderes“, sagt Cora Fuchs. Damit sind Verkaufsaktionen und Verkostungen gemeint.

Natürlich müsse auf Corona geachtet werden. „Deshalb werden viele ihre Probierangebote nach Möglichkeit vor die Geschäftslokale an die frische Luft verlegen“, sagt Fuchs. Late Night Shopper in Mettmann sollten sich deshalb warm anziehen. Anders als in den Vorjahren rät Cora Fuchs dazu, das Late Night Shopping nicht bloß dazu zu nutzen, um auf gute Ideen zu kommen: „Nicht nur Computerchips sind in diesem Jahr rar. Es gibt in allen Branchen Lieferengpässe.“ Darum sollte man sich möglichst rasch entscheiden, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. „Dann bleibt uns Händlern die unter Umständen nötige Zeit, um die Wünsche auch tatsächlich erfüllen zu können.“

Bei Gabriela Schäfer von „Bella Moden“ könnte das ein neues Outfit für die Advents- und Weihnachtstage sein. Dabei sind die engen, um Millimeter ringenden Kombinationen aus den Vorjahren mittlerweile Schnee von gestern. Ob lange Strickmäntel, Westen oder Hosen – Übergrößen, neudeutsch: „Oversize“, ist angesagt. Locker und bequem sollen die Sache ausfallen – farblich in Kaffeetönen und wollweiß, empfiehlt Schäfer.