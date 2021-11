Werbegemeinschaft Schiefbahn versteht zu feiern : Moonlight Shopping ein voller Erfolg

Schiefbahn Viel zu entdecken gab es am Freitagabend in Schiefbahn. Im Lichterschein wurde die Hochstraße vom Hubertusplatz bis zur Linsellesstraße zur Flaniermeile. Schon um 18 Uhr tummelten sich viele Menschen vor den Geschäften.

Franz-Josef Stapel vom Bürgerbusverein weiß, dass die Fahrgastzahlen schon noch steigen könnten. Am Freitagabend waren sie ungewöhnlich hoch: Das lag an dem kostenlosen Shuttle alle 30 Minuten in Richtung Niederheide und in Richtung Unterbruch. Hier und da wurde auch für den guten Zweck verkauft: Yvonne von Detten ist Lehrerin am St.-Bernhard-Gymnasium. Am Freitag verkaufte sie Adventskalender mit Schokolade. Der Erlös fließt in die Projekte der Malteser-Werke. „Für die gute Sache frieren wir gerne“, sagte die Pädagogin.