Kommentar zur Hamburg-Wahl : Solide Arbeit abliefern - das reicht für die SPD in unsicheren Zeiten

Meinung Berlin/Hamburg Die ungewohnte Stärke der SPD in Hamburg ist vor allem anderen das Spiegelbild der dramatischen Krise der CDU nach dem Thüringen-Debakel und dem viel zu frühen Abgang der CDU-Vorsitzenden. Doch Bürgermeister Peter Tschentscher profitiert auch vom Amtsbonus.

In Hamburg trat die Union zudem mit einem blassen CDU-Kandidaten an. Dem Bundestagsabgeordneten Weinberg gelang es nicht, im Wahlkampf ein eigenes Thema erfolgreich zu verkörpern. Zweitens haben die Bürger einen feinen Sinn für drohende Instabilität. Der Siegeszug der AfD in allen anderen Bundesländern, die erschütternde Tat eines Rechtsterroristen in Hanau, die Zunahme der rechtsextremen Gewalt haben die Wähler bewogen, auf Kontinuität und Verlässlichkeit zu setzen: In solchen unruhigen Zeiten wählen sie amtierende Regierungen wieder. Drittens hat der rot-grüne Senat in Hamburg auch gute Arbeit geleistet: Mehr als zwei Drittel der Bürger erklärten sich vor der Wahl zufrieden mit dem Senat.