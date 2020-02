„Verhältnismäßigkeit derzeit nicht gewährt“ : So will Wirtschaftsminister Altmaier die Bonpflicht reformieren

So will Wirtschaftsminister Altmaier die Bonpflicht reformieren

Berlin Die Bonpflicht bewegt Deutschland. Viele kritisieren sie als zu bürokratisch. Nun schlägt Wirtschaftsminister Peter Altmaier eine Reform vor – und will die Pflicht lockern.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat seine Forderung nach Lockerungen bei der seit Jahresbeginn geltenden Kassenbonpflicht bekräftigt. In einem Brief an die Finanzminister der Länder schlägt Altmaier vor, dass „sämtliche Geschäfte des täglichen Lebens, die einen Wert von zehn Euro nicht übersteigen“, wieder von der Bonpflicht ausgenommen werden sollen, wie die „Bild“-Zeitung am Samstag berichtete.