Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerschaftswahl in Hamburg : Thüringer Schockwelle schwappt bis Hamburg

Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat. Foto: dpa/Christian Charisius

Berlin CDU und FDP an der Elbe leiden unter dem Debakel der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt. Die SPD könnte bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag trotz Verlusten der strahlende Sieger sein.