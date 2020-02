CDU-Generalsekretär : Ziemiak gegen Ramelow-Wahl in Thüringen mit CDU-Hilfe

Iserlohn/Erfurt Mit deutlichen Worten hat der Generalsekretär der CDU die Wahl eines linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen mit Hilfe der CDU abgelehnt. Widerstand kommt auch aus Niedersachsen.

Wer von der CDU Ramelow wähle, verstoße gegen die Beschlüsse der CDU, sagte Paul Ziemiak am Samstag in Iserlohn.

Auch Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann lehnt den Kompromiss zur Beilegung der Regierungskrise in Thüringen ab. „Die CDU sollte ihre klare Haltung nicht aus taktischen Gründen aufgeben: Wir wählen keinen Linken zum Ministerpräsidenten“, sagte Althusmann der „Welt am Sonntag“. „Nicht in Thüringen und auch nirgendwo sonst. Das gilt und das muss auch weiterhin gelten.“

Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitag mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Im April 2021 soll die Neuwahl des Parlaments erfolgen - bis dahin soll es eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Rot-Rot-Grün bei verschiedenen Projekten geben.

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag stimmt dem am Freitag erzielten Kompromiss zur Lösung der Regierungskrise in dem Freitaat mehrheitlich zu. Bodo Ramelow von der Linkspartei will die CDU-Fraktion aber nicht aktiv als Ministerpräsidenten mitwählen. "Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag nimmt das gestrige Verhandlungsergebnis mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis", twitterte die CDU am Samstag. Mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sei besprochen, dass sich die Fraktion stabilen Verhältnissen nicht verweigere und Angebote von anderen für eine stabile Situation annehmen werde. "Daran fühlen wir uns gebunden."