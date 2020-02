Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlsieger Peter Tschentscher in Hamburg : Manchmal setzt sich der Bürgermeister auch ans Klavier

Perer Tschentscher (SPD) auf der Rolltreppe der Elbphilharmonie. Foto: dpa/Christian Charisius

Hamburg Das alte und neue Stadtoberhaupt der Hansestadt verkörpert in unruhiger Zeit Seriosität und Kontinuität. Und er ist etwas näher dran an den Menschen als sein Vorgänger Olaf Scholz. Das zeigte sich zum Beispiel bei einem Termin in der Elbphilharmonie.