Kolumne: Hier in NRW : Kein Freund und Helfer

Düsseldorf Der neue Polizeibeauftragte, Thorsten Hoffmann, ist für Bürger nicht ansprechbar.

Zum einen, weil Oppositionsfraktionen selten Gesetzentwürfe einbringen. Der Aufwand ist enorm und setzt in der Regel größere Expertenstäbe voraus, wie sie die Landesregierung in ihren Ministerien hat. Deshalb regen Oppositionsfraktionen ihre Gesetzeswünsche in der Regel nur in Form von Anträgen an. Zum anderen hat NRW gerade erst einen Polizeibeauftragten eingeführt: Im Februar berief das Kabinett den langjährigen Dortmunder Polizeibeamten und Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Hoffmann in dieses Amt. Er trat seinen Dienst am 1. März an und hatte fünf Monate später bereits 113 Fälle auf dem Schreibtisch. Etwa Anregungen für eine bessere Außendarstellung der Polizei oder Mobbingvorwürfe.