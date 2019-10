Kolumne: Hier in NRW : Windkraftpläne durchgewirbelt

Kolumne: Hier in NRW

Düsseldorf Das geplante Abstandsgebot im Klimaschutzpaket widerspricht NRW-Vorschriften.

Der Reihe nach: Im neuen Klimaschutzpaket der Bundesregierung gibt es im Kapitel Windkraft eine Abstandsregel. Danach müssen neue Windräder einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohnhäusern einhalten. Die Bundesregierung will so Rücksicht nehmen auf Anwohner, die sich durch Rotorgeräusche und Sichteinschränkung gestört fühlen könnten. Diese 1000 Meter muss man nicht genau einhalten, man darf sie auch unterschreiten, also einen geringeren Abstand wählen. Aber nicht überschreiten. Jetzt kommt die Landesregierung ins Spiel. Auch Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hatte eine solche Regel für NRW erlassen. Aber hier müssen Windräder sogar 1500 Meter Abstand halten und damit 500 Meter mehr als im Klimapaket. Diese NRW-Regelung wäre jetzt nicht mehr erlaubt: Bundesrecht bricht Landesrecht. Pinkwart selbst hofft offenbar noch auf Nachverhandlungen mit dem Bund und eine Öffnungsklausel, die den Ländern dann auch größere Abstände ermöglichen könnte.