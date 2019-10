Kolumne „Mit Verlaub!“ : Der Sprachkommissar geht um

Passanten in der Fußgängerzone.

Moralatheten mit politischem Korrektheitsfimmel lieben die Duckmäuser.

Vor gut fünf Jahren erschien an dieser Stelle die Kolumne „Politisch inkorrekt“. Das verwies darauf, dass eine übersteigerte politisch Korrektheit nicht erst seit Neuestem „die Krankheit unserer Zeit“ ist, wie der Journalist und Medienunternehmer Gabor Steingart schrieb. Steingart zitierte das Resultat einer Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach: Danach sind zwei Drittel der Bürger der Meinung, man müsse mittlerweile sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Büros, Hörsäle, Talkrunden, Parlamente – überall scheint eine einflussreiche Minderheit von Moralathleten darauf bedacht zu sein, Gedanken- und Redefreiheit unter Aufsicht zu stellen. „Drah di net um, der Kommissar geht um“. Vielleicht würde der unvergessene Sänger Falco in seinem altbekannten Text heute „Kommissar“ durch „Sprachkommissar“ ersetzen.