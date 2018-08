Hambacher Forst: Grüne schreiben Brandbrief an Peter Altmaier

Berlin Der Hambacher Forst, ein uralter Eichenwald in NRW, ist heftig umkämpft. Der Energiekonzern RWE will ihn ab Oktober roden, um den weiteren Braunkohleabbau unterhalb des Waldes vorzubereiten. Umweltschützer kämpfen seit Jahren um den Erhalt. Jetzt haben die Grünen einen Brandbrief geschrieben.

„Wenn Sie als die zuständigen Minister die Arbeit der Kohlekommission ernst nehmen, dann ist es jetzt an der Zeit, sich in der RWE-Leitung sowie bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass im Hambacher Wald die Kettensägen ausgeschaltet bleiben“, heißt es in dem Schreiben von Fraktionschef Anton Hofreiter und Fraktionsvize Oliver Krischer an Altmaier und Schulze. „Wir bitten Sie dringend, entsprechende Gespräche mit Nachdruck zu führen.“