Dürre in Deutschland: Bauernverband dringt auf gezielte Nothilfen

Am Rande eines Maisfeldes in Brandenburg stehen verkümmerte Pflanzen, die keine Kolben gebildet haben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin An diesem Mittwoch will die Agrarministerin entscheiden, ob der Bund den Bauern wegen der Dürre und der damit einhergehenden Ernteausfälle Hilfen leistet. Der Deutsche Bauernverband fordert gezielte Hilfen.

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will am Mittwoch im Kabinett über den amtlichen Erntebericht informieren und entscheiden, ob der Bund erstmals seit 2003 wieder wegen einer Dürre Hilfen leistet. Voraussetzung dafür ist, dass Schäden von „nationalem Ausmaß“ festgestellt werden. Der Bauernverband legt ebenfalls am Mittwoch seine Erntebilanz vor. Er hat bereits Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro gefordert.