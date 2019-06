Ex-Bundespräsident Christian Wulff : „Flüchtlingszuzug wird Glücksfall für deutsche Geschichte“

Hannover Für den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff ist klar, dass der große Flüchtlingszuzug sich für Deutschland zu einem ähnlichen Glücksfall entwickeln wird, wie die deutsche Einheit.

In einigen Jahren werde Deutschland auf den Flüchtlingszuzug als einen großen Moment seiner Geschichte zurückblicken, sagte Wulff am Dienstag in Hannover. Dem stünden einige Fehleinschätzungen und Probleme, die es bei der Aufnahme der Flüchtlinge ebenso wie bei der Einheit gegeben habe, nicht im Wege. „Die Chancen sind groß, dass der Flüchtlingszuzug zu einem Glücksfall der deutschen Geschichte wird.“