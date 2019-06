Verkehrspolitik : EU-Richter stoppen Pkw-Maut

Berlin Deutsche Pläne hätten ausländische Fahrer diskriminiert, urteilt der Europäische Gerichtshof. Für die Bundesregierung und vor allem die CSU ist das Urteil eine herbe Niederlage nach jahrelangem Streit.

Das Urteil kam für die Regierung überraschend, weil die EU-Kommission und der Generalanwalt der EU die Pkw-Maut vor dem Urteil bereits durchgewunken hatten. Die obersten EU-Richter hielten sich daran jedoch nicht. Sie gaben einer Klage Österreichs statt, die auch von den Niederlanden unterstützt worden war. Die Ausgestaltung der Maut sei diskriminierend, weil ihre wirtschaftliche Last allein von ausländischen Fahrern hätte getragen werden müssen, so die Richter.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ mögliche Konsequenzen vorerst offen. Scheuer deutete an, dass die Bundesregierung im Zuge eines Klimaschutz-Gesamtpakets, das sie im September schnüren will, ein völlig neues Konzept für eine streckenabhängige Maut entwerfen könnte. Diese wird seit Jahren von Experten gefordert.

Scheuer (CSU) soll bereits am heutigen Mittwoch im Verkehrsausschuss des Bundestags nach einem Antrag der Grünen-Bundestagsfraktion zu den Folgen des EuGH-Urteils Stellung beziehen. Scheuer solle persönlich erscheinen und „dem Ausschuss einen Bericht zu den Folgen des Urteils und den weiteren Planungen der Bundesregierung für die Infrastrukturabgabe vorzustellen“, heißt es in dem Antrag. „Insbesondere erwarten wir Informationen zu den zu erwartenden Entschädigungszahlungen an die Unternehmen Kapsch und Eventim“, heißt es in dem Antrag.