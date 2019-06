Kommentar zur gekippten Pkw-Maut : EuGH-Urteil ist nicht nur eine Klatsche für die CSU

Meinung Berlin Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat überraschend gegen die deutsche Pkw-Maut entschieden: Sie verstoße gegen EU-Recht, weil in der von Deutschland gewählten Konstruktion Ausländer diskriminiert würden, urteilten die Luxemburger Richter. Eine Klatsche für die CSU und die Bundesregierung.

ist Korrespondentin in Berlin.

Das Urteil kommt überraschend, denn normalerweise folgen die Richter dem vorhergehenden Votum des Generalanwalts. Dieser hatte keine Diskriminierung von Ausländern festgestellt, weil diese in Deutschland auch keine Kfz-Steuer zahlen müssten.

Mit dem Urteil ist das deutsche Modell einer Pkw-Maut endgültig tot. Das ist in erster Linie eine schwere Klatsche für die CSU, die ihr Prestigeprojekt begraben muss. Es ist aber auch eine Niederlage für Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hatte den Streit mit der CSU seinerzeit beendet, indem sie schwor, durch eine Pkw-Maut würde kein Autofahrer in Deutschland zusätzlich belastet. Die Union insgesamt ist an dieser Quadratur des Kreises nun endgültig gescheitert: Eine Pkw-Maut lässt sich eben nicht realisieren, wenn durch sie nicht auch deutsche Autofahrer belastet werden.