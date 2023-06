Kritik am Energieeffizienzgesetz DIHK läuft Sturm gegen noch ein Gesetz von Robert Habeck

Ein zentraler Kritikpunkt aus Sicht der Betriebe ist die Fülle an bürokratischen Lasten, die ihnen mit diesem Gesetz noch mal zusätzlich auferlegt werden soll – und das ohne konkreten Nutzen, wie Dercks betonte. In der Stellungnahme der DIHK wird beispielhaft der Aufwand zur Vermeidung und Verwendung von Abwärme, wie es im Energieeffizienzgesetz vorgesehen ist, aufgeführt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedürfe es nicht nur einer einmaligen Erfassung aller Abwärmequellen sowie Wärmesenken in den Unternehmen. Vielmehr sei ein kontinuierlicher Prozess erforderlich, der im Zweifel nur mit dem Einbau zusätzlicher Messtechnik zu gewährleisten sei. „Statt um effiziente und zukunftsweisende Produktion müssen sich in Betrieben künftig trotz Fachkräftemangels mehr Menschen um Nachweis- und Offenlegungspflichten für betriebliche Maßnahmenpläne kümmern“, kritisierte Dercks. Auch bei den undifferenzierten Abwärme-Pflichten stünden Aufwand und Ergebnis in keinem angemessenen Verhältnis.