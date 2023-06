Bundesinnenministerin zufrieden Nancy Faeser verteidigt Asyl-Kompromiss der EU gegen Kritik

Die künftig vorgesehenen schnellen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen würden nicht für Menschen gelten, die vor Folter, Krieg und Terror geflohen sind. „Wir haben durchgesetzt, dass unbegleitete Kinder und Jugendliche direkt in die EU einreisen können und nicht in die Grenzverfahren kommen“, sagte Faeser. „Wir wollen weiterhin, dass dies auf alle Kinder und Jugendlichen, auch wenn sie mit ihren Eltern kommen, ausgedehnt wird. Dafür wird sich Deutschland in den nun anstehenden Verhandlungen zwischen Rat und Europäischem Parlament weiter einsetzen“, so die SPD-Politikerin. „Wir haben unsere Position für einen bestmöglichen Schutz der Kinder sehr deutlich gemacht und werden weiter dafür kämpfen“, sagte Faeser. „Wir haben den Rechtspopulisten in Europa deutlich die Grenzen aufgezeigt. Das Asylrecht bleibt unangetastet. Nationale Alleingänge haben wir klar ausgeschlossen“, sagte die Bundesinnenministerin.