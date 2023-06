„Nicht kategorisch ausschließen“ Thüringer CDU-Bürgermeister will auch mit AfD reden

Der Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebunds Michael Brychcy (CDU) will Gespräche mit der AfD nicht kategorisch ausschließen. „Nicht alle in dieser Partei sind Faschisten“, sagte er am Freitag dem MDR Thüringen. Mit denen, die extremistisch sind, könne man aber nicht reden, sagte er zur Deutschen Presse-Agentur. „Ich würde mich nicht mit Höcke und seiner rechten Truppe an einen Tisch setzen“, sagte Brychcy, der Bürgermeister in Waltershausen (Landkreis Gotha) ist.