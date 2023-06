Ex-Kommissionspräsident Barroso „Wir haben das Recht, unsere Grenzen zu schützen“

Barroso Ich war davon überzeugt, dass Putin die Ukraine weiter destabilisieren würde. Aber einen so vollständigen Angriff hatte ich nicht erwartet. Es war ein so großer Fehler, selbst aus seiner kriminellen Sicht, dass ich nicht daran geglaubt habe. Es ist eine Tragödie, in erster Linie für die Ukraine. Es ist aber auch eine Tragödie für Russland. Jeden Tag sterben Menschen, Ukrainer wie Russen. Auch wenn ich das Schicksal beider Länder nicht auf eine Stufe stellen will. Russland ist klar der Angreifer, die Ukraine das angegriffene Land.