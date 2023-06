Trittin zum EU-Asylkompromiss „Flüchtlingspolitik wurde auf Niveau der Schäbigkeit harmonisiert“

Insgesamt haben die Grünen tief gespalten auf die Einigung der EU-Länder auf Asylverfahren an Europas Außengrenzen reagiert. Deutschland hätte dem Kompromiss in Luxemburg nicht zustimmen dürfen, kritisierte etwa Parteichefin Ricarda Lang. Auch aus der Grünen-Bundestagsfraktion kam am Freitag scharfe Kritik - und die Forderung an die Bundesregierung, eine Umsetzung der Pläne zu verhindern. Die Grünen-Kabinettsmitglieder Annalena Baerbock und Robert Habeck sprachen von einem schwierigen Kompromiss, warben aber um Unterstützung.