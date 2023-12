Appell der IHK Aachen Unternehmen kritisieren Finanzpolitik der Bundesregierung scharf

Diese seien „absolut notwendig, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu sichern“, schreibt die IHK Aachen in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten des Bezirks. Gerade in Anbetracht der Energiewende seien bestimmte Investitionen elementar, die in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt wurden. In ihrem Brief listen die Unternehmer diesbezüglich Investitionen in Brücken und Verkehrswege, Digitalisierung sowie in die Energiewende auf. Hohe Energiepreise, enorme Bürokratiekosten und Höchstbelastungen bei den Steuern würden den Standort Deutschland stark beeinträchtigen. „Es muss dringend an vielen Stellen investiert und die Unternehmen in Deutschland müssen dringend entlastet werden“, heißt es im offenen Brief.