Verkehr : Die SPD drängelt beim Tempolimit

Die SPD will ein generelles Tempolimit bei 130 Stundenkilometern durchsetzen. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Die neue Parteichefin Esken lässt nicht locker. Die Union bleibt beim strikten Nein.

(dpa/mar) In der Koalition zeichnet sich neuer Streit über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ab. „Ein Tempolimit auf unseren Autobahnen ist gut für den Klimaschutz, dient der Sicherheit und schont die Nerven der Autofahrer“, sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. „Und deshalb werden wir darüber auch im neuen Jahr wieder sprechen.“ Außerhalb Deutschlands sei ein Tempolimit der Normalfall. „Nur die CSU macht noch so einen unbegreiflichen Bohei draus.“

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner appellierte an die CSU und Scheuer, „ihre bockige Blockadehaltung“ aufzugeben. Die SPD will eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde in Verhandlungen mit der Union durchsetzen.