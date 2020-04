Eva Högl soll Nachfolgerin werden : Riesenärger um die Ablösung des Wehrbeauftragten Bartels

Der bisherige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) stellt sich den Fragen von Journalisten in einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Der Wehrbeauftragte wird in der großen Koalition von der SPD gestellt. Doch trotz eines einstimmigen Beschlusses der Fraktionsführung gibt es Unmut über die Entscheidung.

Der geschäftsführende Fraktionsvorstand nominierte Högl einstimmig. Aber es gibt Ärger um die Personalie. Bartels äußerte in einem Brief an die Parteifreunde sein Unverständnis über die Entscheidung, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet. Kritik kam auch von der Wehr-Expertin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Högls fachliche Eignung in Zweifel zog. Eine zentrale Aufgabe des Wehrbeauftragten besteht darin, nach Eingaben von Soldaten oder auf eigene Initiative tätig zu werden, wenn Grundrechte der Soldaten oder Grundsätze der Inneren Führung der Bundeswehr verletzt sein könnten.