Bund-Länder-Beratung am Donnerstag : Corona-Regeln - Was könnte kommen? Was ist geplant? Was gilt?

Corona-Regeln - Was könnte kommen? Was ist geplant? Was gilt?

Berlin Bund und Länder wollen am Donnerstag erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Nachdem vor zwei Wochen erste Auflagen gelockert worden waren, ist dieses Mal kaum mit größeren Erleichterungen zu rechnen. Ein Überblick über den aktuellen Stand.

Wichtig bei allem, was noch dazukommen könnte, was derzeit gilt und was womöglich bald gelockert wird: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen geben.

- Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden. „Um im Interesse der gesamten Bevölkerung die Überlastung des Gesundheitssystems dauerhaft zu vermeiden, ist es für eine Aufhebung der Kontaktbeschränkungen noch zu früh“, hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) kürzlich in einer Zwischenbilanz für die Abgeordneten von Union und SPD geschrieben.

- Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai.

- Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen „behutsamen“ Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan.

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich vor den Gesprächen für eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr ausgesprochen. Im Nahverkehr, also etwa in Bussen, S-, U- und Straßenbahnen ist das Tragen einer Maske bereits Pflicht.

- Kitas sind derzeit nicht regulär geöffnet. Der Anspruch auf eine Notbetreuung ist in den Ländern unterschiedlich geregelt, meist muss mindestens ein Elternteil in einem „systemrelevanten“ Beruf arbeiten.

- Für Restaurants ist nur der Außer-Haus-Verkauf erlaubt. In Mecklenburg-Vorpommern wurde Gastronomen aber in Aussicht gestellt, dass sie ab dem 11. Mai ihre Terrassen öffnen können.

- Wie es in Schulen weitergeht, ist in den Bundesländern geregelt. In der vergangenen Woche sind in rund der Hälfte der Länder die ersten Schüler in die Schulen zurückgekehrt, allerdings nur Abschlussklassen für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen. Diese Woche kamen weitere Schüler hinzu. Die Kultusminister wollen, dass möglichst alle Schüler vor den Sommerferien tageweise in die Schule gehen.