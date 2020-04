Einschränkungen für den Tourismus : Länder legen Stufenplan für Öffnung von Gastronomie und Hotels vor

Düsseldorf Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben ein Konzept erarbeitet, wie schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie aufgehoben werden können. Es sieht drei Stufen vor.

In der zweiten Phase sollen Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels folgen. Später solle dann der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein. Dieses Konzept wollen die Länder in die Wirtschaftsministerkonferenz einbringen. „Zu welchem Datum die einzelnen Phasen beginnen, werden die Länder in Abstimmung mit dem Bund in Eigenverantwortung bestimmen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.