Abgeordneter unter Quarantäne : Coronavirus bedroht Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Berlin Der Virus legt sich als zusätzliches Problem über dem Versuch, einen neuen Regierungschef in Erfurt zu bekommen. Auch die Linken rollen der CDU dicke Steine in den Weg.

Die CDU bestätigte, dass einer ihrer Landtagsabgeordneten unter Quarantäne gestellt worden ist. Zuvor war bekannt geworden, dass der Politiker mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis gemeinsam in Skiurlaub in Italien gewesen war. Der Abgeordnete hatte am Montag an der Sitzung der CDU-Fraktion teilgenommen und so möglicherweise 20 weitere Parlamentarier infizieren können.