Gegen Rechtsextremismus : Seehofer und Soylu betonen gemeinsamen Einsatz gegen Hass

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein türkischer Kollege Süleyman Soylu haben sich gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass ausgesprochen. Das friedliche Zusammenleben setze wechselseitige Kenntnis und Wertschätzung voraus.

In einer am Dienstag vom Innenministerium in Berlin veröffentlichten Erklärung zu dem rassistischen Anschlag in Hanau betonen sie: „Mit ihren Verbrechen wollen die Täter auch Zwietracht säen, gegenseitige Vorurteile nähren und ganze Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufbringen. Das werden wir nicht zulassen.“ Deutschland und die Türkei seien sich einig darin, „dass die Saat des Hasses nicht aufgehen darf“.