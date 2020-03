Angst vor Angriffen : Immer mehr Abgeordnete lassen ihre Wohnadresse sperren

Berlin Die Zahl der Bundestagsabgeordneten, die eine Sperrung ihres Adresseintrags beantragen, hat zugenommen. Grund dafür ist ein Gefühl der Bedrohung aufgrund der zunehmenden Angriffe auf Politiker.

Die Abgeordneten müssten mit einer „berufstypischen Gefährdung“ leben, zitierte die Zeitung aus einem Schreiben der Parlamentsverwaltung an die Fraktionen. Es gebe vermehrt Straftaten gegen Politiker, darunter Brandanschläge oder Angriffe auf Wahlkreisbüros. Ausdrücklich genannt werden „Bedrohungen in den sozialen Medien“. Es sei zu befürchten, „dass die Täter auch vor dem Aufsuchen der Wohnsitze von Abgeordneten des Deutschen Bundestags in den Wahlkreisen und in Berlin nicht zurückschrecken“.