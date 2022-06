Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz verdoppelt sich innerhalb einer Woche

Kreis Mettmann Vier Todesfälle und eine um 2124 höhere Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann kreisweit 4939 Infizierte erfasst, 2124 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 476 (+217), in Haan 373 (+165), in Heiligenhaus 218 (+102), in Hilden 644 (+274), in Langenfeld 666 (+248), in Mettmann 616 (+252), in Monheim 334(+127), in Ratingen 807 (+377), in Velbert 610 (+262) und in Wülfrath 195 (+104).