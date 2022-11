Frauenquote für Bundesverdienstkreuze Orden sind keine Männersache

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte mehr Frauen mit Verdienstorden der Bundesrepublik auszeichnen und führt darum eine Quote von mindestens 40 Prozent ein. Zugleich rief er dazu auf, mehr Frauen für diese Auszeichnung vorzuschlagen: „Frauen leisten Großes in unserer Gesellschaft. Ob in Vereinen, Unternehmen, an Universitäten oder in der Kultur – Frauen sorgen für Zusammenhalt, Menschlichkeit, Fortschritt und Kreativität“, sagte Steinmeier. Dafür gebühre ihnen Dank, „aber auch mehr sichtbare Anerkennung“. Obwohl sich Frauen und Männer in unserer Gesellschaft gleichermaßen engagierten, gehe nur rund ein Drittel der Orden an Frauen, teilte das Bundespräsidialamt mit.