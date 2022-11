Kriminalstatistik 2021 Gewalt in der Partnerschaft geht in Deutschland wieder leicht zurück

Wie aus den Daten hervorgeht, die das Bundeskriminalamt am Donnerstag veröffentlicht hat, waren in den genannten Fällen insgesamt 143 604 Opfer involviert - ein Rückgang der Opferzahl um drei Prozent im Vorjahresvergleich. 80,3 Prozent der von Partnerschaftsgewalt Betroffenen waren demnach Frauen. In den meisten Fällen handelte es sich um vorsätzliche einfache Körperverletzung (59,6 Prozent).