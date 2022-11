Antrittsbesuch in Düsseldorf : Botschafter der Ukraine zu Gast im Rathaus

Düsseldorf Oleksii Makeiev ist seit knapp einem Monat der neue Botschafter der Ukraine in Deutschland. Jetzt kam er zu seinem Antrittsbesuch nach Düsseldorf.

Seit dem 17. Oktober 2022 ist Oleksii Makeiev Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland. Nun kam er zu seinem Antrittsbesuch in das Düsseldorfer Rathaus.

Oberbürgermeister Stephan Keller hat den Botschafter am Montag im Jan-Wellem-Saal des Rathauses empfangen. Im Rahmen seines Besuches hat sich Makeiev auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

In Düsseldorf war ich zuletzt 1990 noch als Schüler gewesen. Jetzt komme ich als Botschafter zurück und freue ich mich auf meinen ersten Antrittsbesuch auf der Landesebene - in Nordrhein-Westfalen! 🇺🇦🇩🇪 pic.twitter.com/r9MmnuGI7T

Am 17. Oktober trat Makeiev seinen Dienst in Berlin an, der Wechsel an der Spitze der Botschaft wurde formell aber erst mit seiner Akkreditierung bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieben Tage später vollzogen.