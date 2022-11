NS-Pogromnacht und Mauerfall : Steinmeier betont Ambivalenz des 9. November

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Jahrestag der sogenannten NS-Pogromnacht und des Mauerfalls die Ambivalenz des 9. November in der deutschen Erinnerungskultur betont.

Zum Jahrestag der sogenannten Pogromnacht in der NS-Zeit und dem Fall der Mauer hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ambivalenz des 9. November in der deutschen Erinnerungskultur betont. An diesem Tag werde „immer wieder deutlich, zu welch großartigen Möglichkeiten und demokratischen Aufbrüchen einerseits und zu welch Abgründen, zu welchen entsetzlichen Verbrechen andererseits wir hier in Deutschland fähig waren“, sagte Steinmeier anlässlich einer Tagung über den Umgang mit dem Gedenktag am Mittwoch im Schloss Bellevue. „Die Ambivalenz auszuhalten, das gehört wohl dazu, wenn man Deutscher ist“, sagte Steinmeier.