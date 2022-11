Brauchtum in Mönchengladbach : Die KG Wenkbülle hat den schönsten Orden

Brauchtum in Mönchengladbach

In der Volksbank wurden die schönsten Jahresorden der Karnevalsgesellschaften prämiert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In den Räumen der Volksbank wurden die närrischen Auszeichnungen prämiert. Die Jury bewertete die Orden unter verschiedenen Kriterien, darunter Aktualität, Witz und Humor.

Welche Mönchengladbacher Karnevalsgesellschaft hat den schönsten Orden der Stadt? Die Frage wurde jetzt in den Räumen der Volksbank vor einem fachkundigen Publikum beantwortet.

Für den Wettbewerb „Orden des Jahres“ reichen jeweils zu Beginn einer Session Karnevalsvereine und Gesellschaften ihre Orden ein. Seit 27 Jahren ist es so, dass die Orden vom Verein „Altes Zeughaus“ in Kooperation mit der Volksbank vorgestellt werden. Letztere ist nicht nur Gastgeberin der Veranstaltung, sie stellt auch das Preisgeld in Höhe von 999 Euro.