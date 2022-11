Nach dem Vermittlungsverfahren zum Bürgergeld Warum Hubertus Heil ein Sieger ist

An allen drei Stellschrauben konnte die Union Akzente setzen und sich als Siegerin inszenieren. Doch für Heil waren diese Geländegewinne hinnehmbar, denn in der gelebten Wirklichkeit der Job-Center spielen hohe Vermögen oder übergroße Wohnungen ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Und schließlich verändern diese Details nicht den Kern des Anliegens der SPD: Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld, Bezieher müssen nicht mehr jeden erstbesten Job annehmen und können eine Ausbildung nachholen, die Regelsätze werden stark angehoben und künftig an die aktuelle, statt an die zurückliegende Inflation angepasst.