Nach bundesweiter Kritik : NPD-Mann soll als Ortsvorsteher wieder abgewählt werden

Wiesbaden, Altenstadt Der im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung zum Ortsvorsteher bestimmte NPD-Funktionär Stefan Jagsch soll wieder abgewählt werden. Das einstimmige Votum im Ortsbeirat für den Rechtsextremisten hatte bundesweit für Kritik gesorgt.

Einen entsprechenden Antrag hätten sieben von neun Ortsbeiratsmitgliedern unterschrieben, sagte die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) am Montag in Wiesbaden. Die Politikerin, die auch CDU-Kreisvorsitzende in der Wetterau ist, nannte die einstimmig erfolgte Wahl des Rechtsextremisten „inakzeptabel“. Um so mehr sei sie erfreut über die schnelle Reaktion vor Ort mit dem Abwahlantrag.