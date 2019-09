„Bürger-Stiftung Klimaschutz“ : Altmaier will Klimaschutzvorhaben mit privatem Kapital finanzieren

Altmaier will Klimaschutzvorhaben mit privatem Kapital finanzieren

Berlin In anderthalb Wochen steht die entscheidende Sitzung des sogenannten Klimakabinetts an über ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz. Wie soll das finanziert werden? Der Wirtschaftsminister legt bei einem Vorschlag nach.

Zur Finanzierung von Klimaschutzvorhaben will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Milliardengelder aus privatem Kapital mobilisieren. Der CDU-Politiker konkretisierte am Montag Pläne für eine „Bürger-Stiftung Klimaschutz“, um CO2-Emissionen zu senken. Insgesamt könnten dadurch bis zu 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Am 20. September will das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung über ein Gesamtpaket entscheiden, damit Deutschland die Klimaziele bis 2030 erreicht. Es liegen viele Vorschläge – vor allem zum CO2-Sparen im Verkehr und bei Gebäuden – auf dem Tisch, die in der Summe viele Milliarden kosten.