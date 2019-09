Kommentar : Bloß keine Renaissance der Praxisgebühr

Meinung Düsseldorf Das deutsche Gesundheitssystem leidet gleichzeitig an Über-, Unter- und Fehlversorgung. Dieses Problem würde nur ein System lösen, das konsequent auf Selbstbeteiligung setzt, kommentiert unsere Autorin.

In einem Punkt hat Kassenarzt-Chef Andreas Gassen recht: Die Deutschen gehen zu oft zum Arzt. In den meisten EU-Ländern kommen die Bürger mit deutlich weniger Besuchen aus, den Balten reichen sogar halb so viele. An der Diagnose, die Experten schon vor Jahrzehnten stellten, hat sich also nichts geändert: Das deutsche Gesundheitssystem leidet gleichzeitig an Über-, Unter- und Fehlversorgung. Immer wieder wird versucht, die Patientenströme zu steuern. Die Praxisgebühr, mit der sich Ministerin Ulla Schmidt einst unbeliebt machte, war dazu jedenfalls nicht geeignet. Sie kassierte Patienten nur ab, ohne eine lenkende Wirkung zu entfalten.