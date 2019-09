Personalie : Duisburgerin Bärbel Bas soll Lauterbach als SPD-Fraktionsvize nachfolgen

Exklusiv Berlin Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach will sich aus dem SPD-Fraktionsvorstand zurückziehen. Die Nachfolge soll Bärbel Bas antreten – selbst eine profilierte Gesundheitsexpertin.

Die Duisburger SPD-Abgeordnete Bärbel Bas soll das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für den Bereich Gesundheit, Bildung und Forschung, Petitionen übernehmen. Bisher hat Karl Lauterbach das Amt inne, er will bei der Wahl am 24. September aber nicht erneut kandidieren. „Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich mich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich Gesundheit vorschlägt“, sagte Bas unserer Redaktion. Am Wochenende habe Mützenich sie am Telefon gefragt, ob sie dazu bereit sei.