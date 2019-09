Kramp-Karrenbauer äußert sich zur Causa Jagsch : CDU will Wahl von NPD-Politiker zum Ortsvorsteher rückgängig machen

CDU will Wahl von NPD-Politiker zum Ortsvorsteher rückgängig machen

Berlin Die Wahl des NPD-Politikers Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher im hessischen Wetteraukreis mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP sorgt jetzt auch in der Bundespolitik für Wirbel. Rufe nach einer Revision der Wahl werden laut.

CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte am Sonntag im ARD-"Sommerinterview", die Wahl des NPD-Funktionärs Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher des Ortsteils Waldsiedlung in Altenstadt müsse rückgängig gemacht werden. Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der Vorgang sei "unfassbar und mit nichts zu rechtfertigen".

Jagsch war am Donnerstagabend von den sieben anwesenden Vertretern von CDU, SPD und FDP einstimmig gewählt worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Demnach gab es keinen Gegenkandidaten. Der stellvertretende NPD-Landesvorsitzende selbst kündigte nach seiner Wahl auf Facebook an, er werde sich "selbstverständlich" für die Interessen "unseres Ortsteils" einsetzen und "weiterhin konstruktiv und parteiübergreifend mit allen zusammenarbeiten".

Empörung über Vorgang in Altenstadt-Waldsiedlung

Empörung über Vorgang in Altenstadt-Waldsiedlung : Ortsbeirat wählt NPD-Mann einstimmig zum Ortsvorsteher

"Entsetzen und Empörung" über die Wahl seien "vollkommen gerechtfertigt", sagte Kramp-Karrenbauer. Ziel sei nun, so schnell wie möglich die Abwahl von Jagsch zu erreichen. Auch müsse parteiintern darüber geredet werden, "wie so etwas passieren konnte".

Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerte sich in der "Bild"-Zeitung "schockiert" über den Vorgang in der Wetterau. Die Wahl des NPD-Mannes sei eine "Schande", er erwarte, dass die Entscheidung "korrigiert wird".

Zwist in der großen Koalition

Zwist in der großen Koalition : Annegret Kramp-Karrenbauer drückt aufs Tempo

NRW-Innenminister will Annegret Kramp-Karrenbauer wählen

CDU-Bundesparteitag : NRW-Innenminister will Annegret Kramp-Karrenbauer wählen

Klingbeil forderte am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Wahl des NPD-Vertreters müsse "sofort rückgängig gemacht werden". Die SPD habe "eine ganz klare Haltung: Wir kooperieren nicht mit Nazis! Niemals! Das gilt im Bund, im Land, in den Kommunen." SPD-Vize Ralf Stegner, der sich um den Vorsitz seiner Partei bewirbt, schrieb auf Twitter: "Man weiß gar nicht, ob einen die Dummheit oder die Dreistigkeit dieses Vorgangs mehr erschüttern soll."

Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Peter Tauber, forderte personelle Konsequenzen. "Wem der politische und moralische Kompass fehlt und als Demokrat eine solch verantwortungslose Wahlentscheidung trifft, ist in der CDU und auf einer CDU-Wahlliste untragbar", twitterte er.

Die CDU- und die SPD-Führung in der Wetterau verurteilten die Wahlentscheidung ebenfalls. Die CDU-Kreisvorsitzende Lucia Puttrich distanzierte sich in einer gemeinsamen Erklärung mit Altenstadts CDU-Vorsitzendem Sven Müller-Winter "in aller Schärfe" von dem Votum für Jagsch. "Mit Entsetzen und absolutem Unverständnis haben wir einen Tag nach der Wahl von diesem Vorgang erfahren", erklärten sie. Die betreffenden Ortsvertreter müssten "ihre falsche Entscheidung überdenken, einsehen und korrigieren".