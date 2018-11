Diskussion um „Junge Alternative“: AfD-Bundesvorstand distanziert sich von Jugendorganisation

Berlin Die umstrittene „Junge Alternative“ müsse sich dringend von einzelnen Mitgliedern trennen, heißt es aus dem AfD-Parteivorstand. Der bereitet seinerseits bereits die Trennung von der Jugendorganisation vor.

Die AfD zieht in der Affäre um Rechtsradikale in ihrer Jugendorganisation die Notbremse. Der Parteivorstand erklärte am Montag nach einer Telefonkonferenz: „Mit Abscheu nimmt der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland menschenverachtende Einzeläußerungen von Mitgliedern der Jungen Alternative (JA) zur Kenntnis. Er erwartet von der JA, dass sie sich unverzüglich von diesen Mitgliedern trennt.“