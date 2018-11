Fünf-Punkte-Plan der Umweltministerin: Schulze kündigt Maßnahmen gegen Plastikmüll an

Berlin Die Ministerin setzt auf gesetzliche Regelungen und eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handels. Aber auch das Konsumverhalten der Verbraucher solle sich ändern.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will mit einem Fünf-Punkte-Plan aus gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen künftig den Plastikmüll reduzieren. Das teilte ihr Ministerium am Montag in Berlin mit. Demnach will die Bundesregierung ein europaweites Verbot von bestimmten Einwegartikeln wie Plastikgeschirr unterstützen, das noch in diesem Jahr beschlossen werden soll.