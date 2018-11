Ostdeutsche Länder haben noch Redebedarf: Abschlussbericht der Kohlekommission verzögert sich

Berlin Der Abschlussbericht der Kohlekommission verzögert sich noch mindestens bis Ende Januar. Vor allem ostdeutsche Kohleländer wollen noch intensiver über neue Jobs und Perspektiven sprechen.

Die Kohlekommission will ihren Abschlussbericht nun erst Ende Januar oder Anfang Februar vorlegen. Für den 25. Januar und den 1. Februar sind Sitzungen anberaumt worden, an denen Entscheidungen fallen sollen, wie es am Montag aus Kreisen der Kommission hieß.