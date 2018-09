Washington beriet Pläne zum Putsch in Venezuela

In Washington unbeliebt: Der linke Präsident Venezuelas Nicolas Maduro. (Archiv) Foto: REUTERS/HANDOUT

Washington Die US-Regierung hat laut einem Zeitungsbericht in Geheimgesprächen mit venezolanischen Militärs einen Sturz der linksgerichteten Regierung in dem südamerikanischen Land besprochen.

Die im Laufe des vergangenen Jahres geführten Gespräche hätten zu keinem Ergebnis geführt, berichtete die "New York Times" am Samstag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter und einen früheren venezolanischen Militärkommandeur, der an dem geheimen Austausch teilgenommen habe.