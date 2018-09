Donald Trump: Laut Fotograf waren Bilder von Amtseinführung bearbeitet

Die Kombo zeigt die Menge an der Nationalpromenade (National Mall) in Washington während der Amtseinführungen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (oben) am 20.01.2009 und des US-Präsidenten Donald Trump (unten) am 20.01.2017. Beide Bilder wurden kurz vor 12.00 Uhr über dem Washington Monument aufgenommen. Foto: dpa/-