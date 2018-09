Barack Obama attackiert Donald Trump so hart wie noch nie

Barack Obama sprach vor Studenten an der University of Illinois. Foto: AFP/SCOTT OLSON

Washington Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seine bislang schärfte Attacke gegen seinen Nachfolger Donald Trump seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus gefahren. Obama wirft Trump indirekt Machtmissbrauch vor.

In seiner Rede fokussierte sich Obama auf die junge Wählerschaft, die er nachdrücklich aufforderte, sich an den Kongresswahlen am 6. November zu beteiligen. "Ihr könnt die Generation sein, die in einem entscheidenden Moment aufgestanden ist", um für die Demokratie zu kämpfen, sagte er. Diese Generation müsse mehr tun als einen "Hashtag" - also ein Schlagwort in den sozialen Netzwerken - weiterzuleiten: "Ihr müsst zur Wahl gehen."