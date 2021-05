Nach vielen Infektionen mit Indien-Mutation : Großbritannien wird wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft

Berlin Die Liste der Länder, die als Corona-Risikogebiet eingestuft wurden, hat die Bundesregierung um Großbritannien erweitert. Dafür wurden einige andere Länder wieder gestrichen.

Die Bundesregierung stuft Großbritannien trotz niedriger Infektionszahlen ab Sonntag wieder als Corona-Risikogebiet ein. Grund ist das „zumindestens eingeschränkte Vorkommen“ der zuerst in Indien festgestellten Virusvariante, wie das Robert Koch-Institut am Freitag im Internet bekanntgab. Die Variante B.1.617.2 hat in Indien zu dramatischen Infektionszahlen beigetragen. Die Nachbarländer Sri Lanka und Nepal werden von der Bundesregierung am Sonntag ebenfalls hochgestuft: Sri Lanka zum Risikogebiet und Nepal zum Virusvariantengebiet, der höchsten Risikostufe, für die weitgehende Reisebeschränkungen gelten.