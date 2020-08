US-Republikaner : Mike Pence ist erneut Vizepräsidentschaftskandidat

Fort McHenry Mike Pence will Donald Trump auch in eine mögliche zweite Amtsperiode als Vizepräsident begleiten. Er lobte den Präsidenten - Trump habe sein Wort gegenüber der Bevölkerung gehalten.

Mike Pence ist erneut Vizepräsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Der derzeitige Vizepräsident der USA nahm die Nominierung seiner Partei für die Wahl am 3. November am Mittwochabend bei seiner Rede zum Parteitag in Fort McHenry in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) an. Ohne die Unterstützung seiner Familie seien die vergangenen vier Jahre nicht möglich gewesen, sagte Pence.